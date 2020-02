Preços em Cabo Verde recuam 0,3% de dezembro para janeiro - INE A inflação em Cabo Verde recuou 0,3% de dezembro para janeiro, de acordo com o relatório do Instituto Nacional de Estatística (INE) cabo-verdiano sobre o Índice de Preços no Consumidor (IPC), divulgado hoje. economia Lusa economia/precos-em-cabo-verde-recuam-0-3-de-dezembro_5e468cd0ab112512a5b11c8b





Segundo o relatório, o IPC nacional registou em janeiro passado uma taxa de variação mensal de -0,3%, inferior em 1,2 pontos percentuais à do mês dezembro e "apresentando um comportamento diferente ao observado no mês homólogo do ano anterior, em que o nível médio dos preços foi nulo".

Em janeiro de 2020, ainda segundo o INE cabo-verdiano, o IPC registou uma variação média, no acumulado dos 12 meses, de 1,2%, superior em 0,1% ao registado em dezembro.