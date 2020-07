No mês de junho, marcado pelo início do plano de desconfinamento gradual após dois meses de estado de emergência para conter a pandemia de covid-19, o Índice de Preços no Consumidor (IPC) "registou uma taxa de variação mensal de 0,0%", refere o relatório do INE.

Esta evolução compara com as quedas nos preços de 0,5% em maio e de 0,3% em janeiro e a subida de 0,1% em fevereiro. Em março, os preços não tinham sofrido qualquer oscilação e em abril voltaram a descer, 0,3% segundo o INE.