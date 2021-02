Segundo os dados do índice de preços do comércio externo do INE, em dezembro o aumento dos preços ocorreu na categoria de grupo bens intermédios (3,6%), explicando-se, essencialmente, com a subida dos preços de produtos transformados para a construção (4,9%).

Em sentido contrário, foram registadas diminuições dos preços nas categorias de grupos: bens de consumo (-1,2%), bens de capital (-4,8) e combustíveis (-2,2%).

Ainda segundo o instituto cabo-verdiano, a taxa de variação mensal dos preços dos produtos exportados fixou-se em -0,2% em dezembro, valor superior em 1,0 pontos percentuais face ao registado no mês anterior.

Já a taxa de variação mensal registada pelo índice de termos de troca foi de 0,8%, valor superior em 1,6 pontos percentuais face ao registado em novembro.

RIPE // LFS

Lusa/Fim