Na última atualização mensal dos preços para setembro, a ARME avançou que, em termos percentuais, a maior redução foi registada no gasóleo para a marinha (7,15%), seguida do gasóleo para eletricidade (7,10%), do gasóleo normal (6,31%), do petróleo, (6,02%) e da gasolina (6,01%).

O fuelóleo 180 diminuiu 5,90%, o fuelóleo 380 reduziu 5,51% enquanto os preços do gás butano baixaram 1,66%.

"Tudo somado, corresponde a uma diminuição média dos preços dos combustíveis de 5,71%", contabilizou a agência reguladora.

Comparativamente ao período homólogo (setembro de 2023), a variação média dos preços dos combustíveis corresponde a uma diminuição de 12,26% e, relativamente à variação média ao longo do ano em curso, corresponde a uma diminuição de 5,77%.

Os novos preços máximos dos combustíveis vão vigorar até ao último dia do mês.

