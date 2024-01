De acordo com o relatório mensal da supervisão de preços de GPL engarrafado, verificou-se "na garrafa G26 de propano uma diferença de 5,1%, representando um preço anunciado superior ao preço eficiente em 1,617 euros/garrafa".

Por sua vez, na garrafa G110 de propano a diferença é de 3,9%, com o preço anunciado superior ao eficiente em 4,344 euros por garrafa.

Já na garrafa de G26 de butano há uma disparidade de 2,8%, com um preço anunciado superior ao preço eficiente em 0,898 euros por garrafa.

O preço eficiente corresponde ao valor médio mensal determinado pela ERSE, que tem em conta componentes como o preço do GPL nos mercados internacionais, a logística primária, a componente de retalho e outras parcelas relativas ao frete marítimo.

O preço anunciado, por seu turno, resulta da média dos preços reportados no Balcão Único da Energia pelos operadores com volume de negócios superior a 1.000 garrafas por ano.

No documento, o regulador da energia sublinhou que, no último mês, se verificou "uma tendência crescente nas cotações internacionais de propano e butano", com aumentos respetivos de cerca de 7,8% e 1,2%.

No que diz respeito aos últimos quatro meses, a ERSE nota que os preços anunciados têm apresentado "um desvio positivo" face aos preços eficientes.

"Porém, os desvios têm vindo a diminuir significativamente, verificando-se até desvios negativos em dezembro, nalgumas tipologias de garrafas", ressalva.

Segundo a ERSE, no mês de janeiro, e refletindo já a trajetória de subida nas cotações dos mercados internacionais, os preços eficientes são de 30,48 euros para a garrafa de G26 de propano, mais 2,19% face a dezembro, de 110,02 euros para a garrafa G110 de propano, um agravamento de 2,45%, e de 31,27 euros para a garrafa G26 de butano, o que representa um acréscimo de 0,55%.

