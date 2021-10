De acordo com o Índice de Preços do Turismo (IPT) divulgados pelo Instituto Nacional de Estatísticas (INE), no terceiro trimestre do ano a classe dos hotéis, cafés e restaurantes apresentou uma variação homóloga de -8,7%, menos 2,0 pontos percentuais da que se verificou no trimestre anterior.

"A esta variação correspondeu uma contribuição de -8,6 pontos percentuais para a variação do IPT total", avançou.

Ainda segundo o INE, no terceiro trimestre de 2020, esta variação tinha sido negativa e relativamente intensa (-1,2%), situando-se -2,1 pontos percentuais abaixo da atual.

Entre julho e setembro, a instituição cabo-verdiana notou que a componente do alojamento correspondeu a 63,05% da despesa turística, com especial destaque para os hotéis, com 59,07%, mas mesmo assim com uma contribuição negativa (-7,1 pontos percentuais).

Um "sinal idêntico" à do trimestre anterior, mas de menor intensidade (-5,8 pontos percentuais), prosseguiu o INE, indicando, por sua vez, que a restauração, cujo peso representa cerca de 35,7% da despesa turística, apresentou uma contribuição positiva.

No período em análise, o movimento dos preços das dormidas em hotéis teve uma contribuição negativa (-7,1 pontos percentuais), tal como os aldeamentos turísticos (-0,16 p.p.), que segundo o INE "foram completamente determinantes" para este comportamento do IPT total.

No terceiro trimestre, o INE concluiu que o nível médio dos preços das restantes componentes manteve-se praticamente constante em relação ao trimestre homólogo.

Para o instituto cabo-verdiano, a variação trimestral observada no terceiro trimestre de 2021 foi de -3,3%, inferior em -3,4 pontos percentuais ao valor registado no trimestre anterior, que apresentou uma variação de 0,1%.

"Estes resultados são a consequência de movimentos sazonais de natureza mensal, com particular incidência na componente de alojamento", explicou o INE.

Comparado com os três meses anteriores, o instituto cabo-verdiano concluiu que houve uma quebra dos preços dos serviços de alojamento, hotéis, pensões e aldeamentos turísticos.

Em sentido contrário, verificou-se um aumento nos serviços prestados pelas residenciais e uma variação nula nos restantes serviços turísticos.

RIPE // LFS

Lusa/Fim