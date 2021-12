Em comunicado, a CVRA divulgou que os primeiros 10 meses do ano "terminaram com resultados positivos na exportação de vinho alentejano".

"A venda para os mercados internacionais foi marcada por uma valorização acentuada do preço médio por litro, que atingiu os 3,46 euros", o que representa "uma subida que atinge o valor máximo dos últimos cinco anos", anunciou.

Este incremento, entre janeiro e outubro, "representa um aumento de 4,4% face a período homólogo de 2020" e foi, além disso, "acompanhado por um incremento de 14% em valor e de 9% em volume", notou a CVRA, revelando que o Alentejo exportou um total de 16,3 milhões de litros de vinho.

Para o presidente da CVRA, Francisco Mateus, "os resultados registados, tanto ao nível do preço médio por litro, como do aumento das exportações dos vinhos da região", significam "fortes sinais de que o ano de 2021 poderá ser encerrado com chave de ouro".

"Naturalmente que sentimos as dificuldades decorrentes da situação pandémica, nomeadamente no que diz respeito ao mercado nacional, às carências de mão de obra ou aos atrasos no transporte de mercadorias", admitiu.

Mas, ainda assim, "este balanço dá-nos um novo alento e encoraja os produtores a continuarem a afirmar o Vinho do Alentejo além-fronteiras", afirmou Francisco Mateus.

Segundo a CVRA, o preço "pode ser um fator decisivo para o crescimento em mercados estratégicos" para a região, uma vez que "há cada vez mais consumidores que valorizam o facto de o preço médio ser superior para adquirir um vinho".

"O preço é um selo de qualidade e posicionamento", argumentou o presidente da comissão vitivinícola.

De acordo com o balanço divulgado pela CVRA, nas exportações dos Vinhos do Alentejo destacam-se países como a Suíça (+7% em valor e +3% em litros de vinho), o Brasil (+6% em valor e +1% em litros de vinho) e a Polónia (+17% em valor e +11% em litros de vinho).

São estes os "principais mercados" que alavancam os resultados positivos atingidos, frisou o organismo.

Além destes, registou-se "um crescimento acentuado face ao ano de 2020" em países como o Reino Unido, "com uma subida de 88% em valor e 69% em volume de vinho importado", e Espanha, que "duplicou as suas compras, com uma subida de mais 101% em valor e em volume".

"Também o mercado australiano está em destaque, com um crescimento de 211% em valor e 236% em volume, tendo passado, assim, a integrar a lista dos 20 principais destinos de exportação de vinhos do Alentejo", congratulou-se a CVRA.

Os dados mostram ainda que os vinhos certificados com Denominação de Origem Controlada (DOC) tiveram um incremento de 5,6% no seu valor médio por litro e que o vinho Regional cresceu 3%.

O Alentejo é líder nacional em vinhos certificados, com cerca de 40% de valor total das vendas num universo de 14 regiões vitivinícolas em Portugal.

Com uma área de vinha de 22,9 mil de hectares, 30% da sua produção tem como destino a exportação para cinco destinos principais, designadamente Brasil, Angola, Estados Unidos da América, Polónia e China.

RRL // CSJ

Lusa/Fim