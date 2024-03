Desde o início do ano, o Brent (de referência na Europa) subiu 13,62%.

Na segunda-feira, o Brent encerrou a sessão no International Exchange Futures com um aumento de 1,55 dólares face à última negociação, atingindo 86,89 dólares.

Por seu lado, o West Texas Intermediate (WTI), petróleo de referência nos Estados Unidos, avança 0,87% e segue a 83,44 dólares o barril.

Segundo analistas da empresa de serviços financeiros Banca March, citados pela agência EFE, a subida do preço petróleo segue impulsionada por novos ataques aéreos da Ucrânia a refinarias russas e pela promessa do Iraque de cortar as suas exportações nos próximos meses.

