O petróleo do mar do Norte, que serve de referência para Europa, concluiu a sessão de hoje, no International Exchange Futures, com um ligeira subida de 0,55 dólares face a terça-feira, quando encerrou nos 41,18 dólares.

O Brent recuperou hoje parcialmente da queda, depois de ter sido conhecido que a duração do corte da produção pelos membros da OPEP e dos aliados, como a Rússia, será menor que o esperado.

ALU // MLS

Lusa/Fim