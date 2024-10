Segundo o Boletim de Comparação de Preços de Gás Natural, divulgado pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), com base em dados do Gabinete de Estatísticas da União Europeia (Eurostat), nos primeiros seis meses do ano, "o preço médio de gás natural em Portugal, para o segmento doméstico, apresenta um valor inferior à média da área do euro, mas superior ao de Espanha e ao da média da União Europeia".

No setor doméstico, a média do país fixou-se em 0,1430 euros por quilowatt-hora (kWh), 31% acima dos 0,0987 euros por kWh registados em Espanha e 5% superior aos 0,1361 da média da UE.

Já no segmento não doméstico, o preço médio em Portugal (0,0488 euros por kWh) foi inferior em 16% ao da média da UE e da zona Euro (0,0565 e 0,566 euros por kWh, respetivamente), mas 14% acima do preço médio em Espanha (0,0420 euros por kWh).

A ERSE realçou que Portugal está entre os países com o peso mais elevado na componente de impostos e taxas, no segmento doméstico, enquanto no segmento não doméstico está entre os países com o peso mais reduzido.

Nos primeiros seis meses deste ano, foi no leste da Europa que se praticaram os preços mais baixos de gás natural para o conjunto de consumidores domésticos (Hungria, Croácia, Roménia e Bulgária), enquanto a Suécia, a Letónia, os Países Baixos e a Chéquia registaram os preços de gás natural mais elevados da União Europeia.

Já no segmento de consumidores não domésticos, os preços mais baixos de gás natural registaram-se na Bulgária, na Grécia, na Espanha, e na Lituânia, enquanto a Suécia, a Finlândia, o Luxemburgo e os Países Baixos registaram os preços mais elevados.

MPE // JNM

Lusa/Fim