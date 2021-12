Após bater sete recordes nos últimos nove dias, o preço da eletricidade será 26,8% mais caro do que há uma semana e será nove vezes superior ao da quarta quinta-feira de dezembro do ano passado, o feriado da véspera de Natal (39,94 euros).

Em qualquer caso, com esta queda, a eletricidade excederá mais uma vez a barreira dos 300 euros/MWh pelo oitavo dia consecutivo.

Até agora este mês, o preço médio da eletricidade situa-se nos 259,35 euros/MWh, 34% acima da média registada em novembro (193,43 euros/MWh) e quase 29,6% acima da de outubro (200,06 euros/MWh), o mês mais caro da história.

No resto dos mercados europeus, os preços também excederão 300 euros/MWh: em França, o preço médio será de 416,44 euros/MWh; em Itália, 413,88 euros/MWh; no Reino Unido, o preço médio será de 386 euros/MWh (328,60 libras/MWh) e na Alemanha custará 300,73 euros/MWh.

Os aumentos de preços que afetam uma grande parte da Europa devem-se, entre outros fatores, à subida do preço do gás nos mercados internacionais, que é utilizado em centrais elétricas de ciclo combinado e que fixa o preço de mercado na maioria das vezes do dia, e ao aumento do preço dos direitos de emissão de dióxido de carbono (CO2).

Portugal e Espanha partilham o mesmo mercado grossista e o preço médio da eletricidade é igual entre os dois países.

MC // JNM

Lusa/Fim