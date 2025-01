De acordo com a ARME, as tarifas refletem reduções de 14,81% para os clientes da Empresa de Distribuição de Eletricidade de Cabo Verde (EDEC) e de 9,91% para os da subconcessionária Águas e Energia da Boa Vista (AEB).

Esta descida visa "salvaguardar o equilíbrio económico-financeiro dos operadores e, por outro lado, garantir a sustentabilidade dos serviços públicos de fornecimento de energia elétrica, protegendo, assim, os legítimos interesses dos consumidores", diz a entidade reguladora.

A ARME justificou ainda a atualização com dois fatores principais: a evolução dos preços dos combustíveis utilizados na produção de eletricidade e a retirada definitiva da compensação do défice gerado no segundo semestre de 2022, uma consequência do impacto do conflito na Ucrânia.

Em agosto, o ministro da Energia, Alexandre Monteiro, afirmou à Lusa que o país pretende alcançar 100% de acesso à eletricidade até 2026, destacando projetos em curso que priorizam as energias renováveis.

RS // ANP

Lusa/Fim