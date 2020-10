"Decidi-me pela ratificação do Acordo que cria a Zona de Comércio Livre Continental Africana (ZCLCA) e respetivos protocolos", lê-se na mensagem divulgada pelo chefe de Estado, na sua conta oficial na rede social Facebook.

A adesão de Cabo Verde à AfCFTA foi ratificada em fevereiro passado, pelo parlamento cabo-verdiano, e o acordo pretende criar uma zona de comércio livre nos 55 países da União Africana.

O AfCFTA entrou em vigor em julho de 2019 e foi inicialmente ratificado por 24 países.

Pretende estabelecer um enquadramento para a liberalização de serviços de mercadorias e tem como objetivo eliminar as tarifas aduaneiras em 90% dos produtos entre os países africanos. O AfCFTA permitirá criar, em várias fases, o maior mercado do mundo com um Produto Interno Bruto (PIB) acumulado a ascender a 2,5 biliões de dólares (cerca de dois biliões de euros).

