Filipe Nyusi enfatizou o compromisso do seu executivo com o desenvolvimento de infraestruturas de produção de energias renováveis quando discursava no ato de lançamento do primeiro leilão de projetos de geração de energias limpas no país.

"Pretendemos o incremento da diversificação da localização das novas centrais de energias renováveis e o aumento do contributo das energias renováveis para 20% na matriz energética nacional, nos próximos 20 anos", declarou o chefe de Estado moçambicano.

O executivo, prosseguiu, conta com a abundância das fontes solar e eólica para acompanhar o crescimento da demanda de energia elétrica em Moçambique.

"As projeções indicam para 8% de procura média anual de energia elétrica nos próximos 25 anos. Estamos a trabalhar para garantir o aumento da energia elétrica, promovendo o investimento público e privado", destacou Filipe Nyusi.

A mobilização das diversas fontes energéticas disponíveis em Moçambique, prosseguiu, vai permitir que mais de 10 milhões de moçambicanos tenham acesso à energia elétrica até 2024.

A aposta nas energias renováveis poderá assegurar a transformação e desenvolvimento industrial, agro-processamento, aquacultura e aumento do acesso energético a mais famílias.

"Está claramente identificado que o sol é a fonte de energia mais abundante no país e foram identificados 16 locais com elevado potencial eólico no centro e sul do país", salientou Filipe Nyusi.

Tendo em conta este enorme potencial, o Governo atribui especial atenção ao desenvolvimento de energias alternativas, acrescentou.

Sobre o lançamento hoje dos leilões de projetos de energias renováveis, Filipe Nyusi avançou que a ação traduz o compromisso com a transparência no desenvolvimento de projetos no setor de energia e a aposta nas parcerias público-privadas.

Os leilões hoje anunciados enquadram-se no âmbito de um concurso público internacional para a adjudicação de quatro projetos de energias renováveis com investimentos esperados de 200 milhões de euros.

Nesse sentido, serão "leiloados" três sistemas solares nos distritos de Dondo, província de Sofala, e Manje, província de Tete, ambas no centro de Moçambique, distrito de Lichinga, província de Niassa, norte, e uma central eólica na província de Inhambane, sul.

Os quatro projetos terão capacidade para a produção de 40 megawatts cada.

O projeto conta com uma ajuda financeira de 37 milhões de euros da União Europeia em parceria com a Agência Francesa de Desenvolvimento.

A iniciativa pretende a promoção de fontes alternativas de energia de qualidade e de baixo custo, assegurando uma maior contribuição das energias renováveis na transição energética e na eletrificação de todo o país.

PMA // VM

Lusa/Fim