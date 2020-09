Filipe Nyusi enfatizou o compromisso do seu executivo com o desenvolvimento de infraestruturas de produção de energias renováveis quando discursava no ato de lançamento do primeiro leilão de projetos de geração de energias limpas no país.

"Pretendemos o incremento da diversificação da localização das novas centrais de energias renováveis e o aumento do contributo das energias renováveis para 20% na matriz energética nacional, nos próximos 20 anos", declarou o chefe de Estado moçambicano.