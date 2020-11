O OE retificativo baixa de 2,2% para 0,8% a previsão de crescimento e reforça as despesas para as Forças de Defesa e Segurança (FDS) e o combate à covid-19, tendo sido aprovado há uma semana com 171 votos a favor dos deputados presentes da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), partido no poder, de entre 184 lugares que o grupo parlamentar detém na Assembleia da República.

A Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), principal partido da oposição, com 35 deputados, e o Movimento Democrático de Moçambique (MDM), terceiro partido, com três eleitos, votaram contra a revisão do OE.