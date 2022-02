"O compromisso de energia para todos é um imperativo do meu Governo, na ambição de dotar o país de condições necessárias para o desenvolvimento", declarou Filipe Nyusi, durante a inauguração da infraestrutura, no posto administrativo de Ncumpe.

O projeto compreende uma rede de 60 quilómetros de linha de média tensão e 30 quilómetros de baixa tensão, bem como a montagem de 12 postos de transformação na sede do posto administrativo, localizado a 281 quilómetros da capital provincial (Pemba).

No total, cerca de 1.500 famílias do interior do distrito de Namuno vão beneficiar da ligação, num projeto que faz parte do plano de acesso universal até 2030 que está a ser desenvolvido pela empresa pública Eletricidade de Moçambique (EDM).

Para Filipe Nyusi, a nova infraestrutura vai dinamizar o crescimento daquele posto administrativo, impulsionando a cadeia de valor de setores produtivos e reforçando a eficácia dos serviços do Estado, principalmente as unidades de saúde.

"Este movimento deve culminar com a iluminação de todas as sedes dos 135 postos administrativos do país e é o caminho para o acesso universal à energia até 2030, durante este ciclo governativo, incluindo boa parte de localidades e povoações ao longo dos distritos abrangidos", frisou o chefe de Estado moçambicano.

Na província de Cabo Delgado, dos 56 postos administrativos existentes, a EDM já cobriu pelo menos 30, segundo dados da companhia elétrica.

Recentemente, o chefe de Estado moçambicano assinalou que até finais de dezembro de 2021, o país tinha 44% da população com acesso a eletricidade e o objetivo é atingir 64% até 2024.

