"Com esta inauguração, queremos demonstrar a importância estratégica das fontes renováveis no desenvolvimento sustentável do país", disse Nyusi durante a inauguração em Ngapa, um posto administrativo do distrito de Mueda.

Filipe Nyusi referiu que Moçambique está a "eliminar os sistemas a diesel" de produção de eletricidade, "em alinhamento com a agenda mundial de proteção do meio ambiente".

"Moçambique quer ser um ator relevante nesta época de transição energética", destacou.

O investimento equivalente a cerca de dois milhões de euros vai beneficiar a população no distrito de Mueda, uma zona que tem escapado à violência armada que há quatro anos atinge aquela província.

Os painéis solares já alimentam cerca de 400 ligações domiciliares e a instituições públicas, mas espera-se que ainda chegue ao dobro dos clientes.

Filipe Nyusi assinalou no final de janeiro que o contexto de mudanças climáticas que o mundo atravessa impõe que Moçambique desenvolva uma política energética sustentável, explorando as múltiplas fontes renováveis.

Por outro lado, o chefe de Estado aponta o acesso universal a energia como uma prioridade.

"Até finais de dezembro de 2021, tínhamos 44% da população com acesso a eletricidade e o objetivo é atingir 64% até 2024", afirmou há cerca de uma semana ao inaugurar outra rede de distribuição elétrica no Niassa, norte do país.

