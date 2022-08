"Na sessão, será adotada a Declaração de Maputo, que irá exprimir a vontade dos governos em garantir uma gestão transparente, inclusiva e responsável da floresta de miombo na região Austral de África, de modo a otimizar a sua contribuição para a gestão da bacia do vale de Zambeze", refere uma nota da Presidência da República de Moçambique.

Além dos dois chefes de Estado, o encontro na capital moçambicana vai contar com a presença do secretário-executivo da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC), Elias Magosi, bem como ministros dos setores do Ambiente, Recursos Naturais e Florestas da Zâmbia, Tanzânia, Botswana, República do Congo e África do Sul.

A conferência, que arrancou na quinta-feira, visa debater as condições atuais das florestas de miombo na região, definindo estratégias conjuntas para a sua proteção.

O objetivo do encontro incide na conservação da biodiversidade e mitigação do impacto das mudanças climáticas nos ecossistemas florestais de miombo, através do aumento da capacidade de gestão dos recursos naturais e introdução de métodos inovadores entre os países da região.

O encontro, que decorre também em formato virtual, conta ainda com membros dos governos de Namíbia, Maláui e Tanzânia, além de académicos e organizações da sociedade civil.

EYAC // LFS

Lusa/Fim