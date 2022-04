"Sob proposta do primeiro-ministro, nomeio Augusto Poquena, secretário de Estado da Energia", refere um decreto, divulgado à imprensa.

Um outro decreto, divulgado ao mesmo tempo, justifica a criação de uma nova Secretaria de Estado para "dotar o Ministério dos Recursos Naturais e Energia de mais capacidade e competência para fazer face aos atuais desafios do setor da energia".

A nomeação de um secretário de Estado para a Energia ocorre num momento em que a Guiné-Bissau se depara com um aumento dos preços de primeira necessidade e com a eventualidade de um aumento dos preços dos combustíveis.

A Guiné-Bissau importa quase tudo e está dependente das variações dos preços praticados nos mercados mundiais, que têm aumentado devido à crise energética e a recente guerra na Ucrânia.

O presidente da Associação dos Consumidores de Bens e Serviços da Guiné-Bissau, Bambo Sanhá, alertou a semana passada que um eventual aumento dos preços dos combustíveis no país pode causar um "caos social", depois de os aumentos dos preços dos bens de primeira necessidade.

Vários postos de abastecimento de Bissau deixaram hoje de vender gasolina, tendo o Governo remetido para terça-feira uma conferência de imprensa sobre o assunto.

Augusto Poquena, do Partido de Renovação Social (PRS, na coligação no Governo), já tinha assumido pastas em vários governos do país.

MSE // PJA

Lusa/Fim