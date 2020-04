PR de Cabo Verde dá exemplo e deixou de ser um "Presidente junto das pessoas" O Presidente cabo-verdiano admitiu hoje que o país, em estado de emergência, vive "momentos de exceção", pedindo à população para se adaptar e admitindo que teve de deixar de ser "um Presidente junto das pessoas". economia Lusa economia/pr-de-cabo-verde-da-exemplo-e-deixou-de-ser_5e84750ab06c74195b27fc52





Cabo Verde cumpre hoje o quarto dia, de 20 previstos, de estado de emergência para conter a pandemia da covid-19, com a população obrigada ao dever geral de recolhimento, com limitações aos movimentos, empresas não essenciais fechadas e todas as ligações interilhas suspensas.

"Estamos a viver momentos de exceção, num estado de emergência. Devemos ter isso sempre em mente, em todas as circunstâncias. Somos obrigados a adaptar a nossa vida, as nossas rotinas, os nossos métodos de trabalho, o nosso modo de expressar e manifestar afetos, ao estado de exceção em que estamos para o nosso bem individual, familiar e coletivo, como povo", afirmou Jorge Carlos Fonseca, numa nota.