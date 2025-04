João Lourenço, que falava hoje no Cairo, Egito, onde começou uma visita oficial, referiu que Angola quer reforçar a cooperação com a nação egípcia em vários domínios, nomeadamente na saúde, telecomunicações, defesa e segurança.

"O setor da defesa e segurança [nesta cooperação] não fica atrás. O Egito tem grandes capacidades em termos da indústria da defesa e Angola está interessada em beneficiar dessa capacidade que o Egito possui, não apenas para recuperar técnica obsoleta, modernizá-la e, eventualmente, vender novo equipamento militar para o Exército, para a Força Aérea", disse.

Afirmou que as autoridades angolanas estão abertas a discutir, a negociar, para o país lusófono dar passos em frente no setor da segurança, enaltecendo a experiência e o sucesso que o Egito alcançou nos últimos anos na prevenção e combate ao terrorismo.

O chefe de Estado angolano considerou o Egito conseguiu "ultrapassar e superar com bastante mestria" o período de instabilidade que viveu, manifestando interesse de trabalhar com este país para aprender e colher sua experiência neste assunto [terrorismo] que "afeta potencialmente todos os países do mundo".

"Aqueles países que não foram atingidos pelo terrorismo, em princípio, não devem cruzar os braços, devem estar preparados para enfrentá-lo, em caso de surgir", observou.

Lourenço que falava, após assistir com o seu homólogo egípcio, Abdel Fatah Al-Sisi à assinatura de dois memorandos sobre telecomunicações e obras públicas, disse que a sua visita à República Árabe do Egito se traduz no interesse recíproco de elevar o nível das relações bilaterais ao "mais alto possível".

"Os nossos dois países são importantes, cada um na região em que se encontra colocado. O potencial de cooperação é grande e vamos tudo fazer no sentido de procurar explorar ao máximo esse mesmo potencial", frisou.

Manifestou interesse em ver incrementada a cooperação em todos os domínios, de ver investimento privado direto egípcio em Angola, assim como também investimento privado angolano na República Árabe do Egito.

"Gostaríamos de ver empresas egípcias a participarem em empreitadas de construção de infraestruturas em Angola, infraestruturas diversas, estradas, autoestradas, portos, caminhos-de-ferro, rede elétrica -sobretudo, redes de transmissão de energia -, não apenas dentro do nosso território, como também para ligar e vender energia aos países vizinhos de Angola, nomeadamente a Zâmbia e a Namíbia", acrescentou.

Uma cooperação no setor da saúde, traduzida na implantação da indústria farmacêutica egípcia em Angola para a produção de medicamentos e de vacinas, é interesse de ambos os países, como referiu João Loureço, que destacou ainda o forte potencial do Egito no domínio das telecomunicações.

O Presidente angolano disse ainda que ambas as delegações acordaram a necessidade de realizarem, o mais cedo possível, uma comissão mista bilateral como se começar, "finalmente", a implementar os acordos assinados.

Angola e Egito estabelecem relações diplomáticas desde fevereiro de 1976. O Presidente egípcio, Abdel Fattah Al-Sisi visitou Angola em junho de 2023.

DAS // RBF

Lusa/Fim