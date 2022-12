João Lourenço determina, em decreto, o sociólogo e académico angolano José Octávio Será Van-Dúnem como coordenador deste conselho e argumenta que "prioriza a auscultação social e a interação com a comunidade empresarial, com as cooperativas e com a comunidade económica e científica" e com outros setores.

Fazem parte do conselho vários empresários, economistas, o diretor geral da Ação para o Desenvolvimento Rural e Ambiente (ADRA), António Carlos Cambuta, o diplomata Ismael Abraão Gaspar Martins, ou o presidente da Associação Industrial de Angola, José Ludovino Severino Vasconcelos.

Entre outros, a lista inclui ainda a vice-reitora da Universidade Católica de Angola, Maria Helena Miguel, o presidente da Associação Angolana de Hotéis e Resorts de Angola, Ramiro Manuel Barreira, e o coordenador do Observatório Político e Social de Angola, Sérgio Zeferino de Assis Calundungo.

DYAS // VM

Lusa/Fim