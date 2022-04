Na localidade espanhola de Ayamonte, município da região autónoma da Andaluzia que faz fronteira com Castro Marim e Vila Real de Santo António, o desconto dado pelas estações de serviço e que será depois coberto pelo Governo espanhol chega aos 10 euros num depósito de 80 euros.

A este desconto, atribuído pelo Governo espanhol para ajudar a população a enfrentar a subida do preço dos combustíveis, soma-se o facto de o preço praticado em Espanha ser menor do que aquele que é cobrado em Portugal: a gasolina 95 naquele país está hoje nos 1,810 euros por litro e o gasóleo simples nos 1,789 euros por litro.

"Meti 40 euros de gasóleo e, quando fui pagar, devolveram-me quatro euros e tal", disse à agência Lusa Marta Costa, uma portuguesa que hoje estava num posto de abastecimento em Ayamonte, onde os portugueses aproveitam a proximidade da fronteira com Portugal para abastecerem mais barato.

As filas de automóveis portugueses sucedem-se nos postos de abastecimento próximos da fronteira e os portugueses conseguem assim pagar os carburantes mais barato do que os que em Portugal, onde hoje o preço por litro do gasóleo simples atinge 1,979 euros e o da gasolina 2,054 euros.

A Lusa falou também com Luís Antunes, que disse ter ido a Ayamonte abastecer o automóvel porque "o preço é mais barato do que em Portugal" e acabou por ser "surpreendido com o desconto" que é dado pelo Governo espanhol.

"Vim cá porque é mais barato do que em Portugal e quando paguei disseram-me que me descontavam os 20 cêntimos por litro. O Governo português devia era seguir este exemplo e dar também um apoio às pessoas para fazerem frente a esta subida escandalosa dos preços dos combustíveis", afirmou a mesma fonte.

Luís Nunes também aproveitou a deslocação ao Algarve para passar o fim de semana para abastecer o carro no regresso a Lisboa e mostrou-se satisfeito por, "além de o preço ser mais baixo do que em Portugal", ainda "beneficiar de um desconto dado pelo Governo espanhol e que se sente imediatamente no bolso quando é feito o pagamento".

Carlos Fuentes, espanhol residente em Ayamonte, contou à Lusa que, desde a entrada em vigor do desconto, na sexta-feira, "tem sido um constante movimento de automóveis portugueses" nas bombas de gasolina da localidade fronteiriça espanhola, que está separada dos municípios de Castro Marim e Vila Real de Santo António, no distrito de Faro, pelo rio Guadiana.

As estações de serviço em Espanha aplicam desde sexta-feira um desconto de pelo menos 20 cêntimos por litro de combustível aos clientes.

O objetivo é conter o aumento dos preços da energia e atenuar o impacto nos bolsos dos consumidores e das empresas, depois das subidas registadas nos valores dos combustíveis e da energia desde o início da guerra na Ucrânia.

O desconto está em vigor em todas as 11.650 estações de serviço de todo o país até, pelo menos, 30 de junho.

