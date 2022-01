Em comunicado, a Portugal Ventures afirmou que, "apesar de todas as limitações e incertezas impostas pela pandemia", em 2021 "totalizou um investimento de 12,8 milhões de euros em 70 empresas".

Daquele valor, 8,3 milhões destinaram-se ao investimento em 48 novas empresas, superando o número de novos investimentos realizados no ano anterior.

Os restantes 4,5 milhões foram aplicados em 22 operações de reforço de capital nas empresas do seu portefólio.

Adicionalmente, a Portugal Ventures realizou seis operações de co-investimento, num montante total de 13 milhões de euros, em conjunto com os seus parceiros de capital, e concretizou a saída ('exit') de 18 empresas do portefólio, entre os quais o desinvestimento na Zaask, para a Worten, empresa de retalho eletrónico do grupo Sonae, e no Mercadão, para a Glovo, plataforma de entregas ao domicílio.

"A par destes resultados, e apesar de 2021 ter sido pautado pela adversidade, subsiste uma certeza: o ecossistema do empreendedorismo está vivo e pujante", considerou a sociedade de capital de risco, dando como prova as 297 candidaturas recebidas ao longo do ano, com um montante de investimento solicitado de 74,9 milhões de euros.

