Assim, o Índice de Comércio Eletrónico 'Business to Consumer' (B2C) [negócio para consumidor final] da organização mostra que Portugal está melhor do que em 2019, quando se encontrava no 42.º lugar, indicando que 75% dos portugueses usam a Internet, sendo que destes 51% fazem compras online. No que diz respeito a percentagens da população total, 38,3% dos portugueses recorrem ao comércio eletrónico, segundo a UNCTAD.

Segundo os dados divulgados pela organização, a Europa "continua a ser a região mais preparada para o 'e-commerce'", sendo o ranking liderado, pela primeira vez, pela Suíça, seguida dos Países Baixos.

As únicas regiões não europeias na tabela da UNCTAD são Singapura e Hong King, na quarta e décima posições, respetivamente.

De acordo com a organização, os dois maiores mercados de 'e-commerce' do mundo, a China e os EUA ocupam o 55.º e o 12.º lugares, respetivamente, sendo que, segundo a entidade, ainda que liderem em valores absolutos no setor, ficam para trás quando efetuadas comparações relativas.

Shamika N. Sirimanne, que lidera a divisão da UNCTAD responsável por este índice anual, citada num comunicado, diz que "a divisão no comércio eletrónico continua enorme".

"Mesmo entre os países do G20, a percentagem de pessoas que compram online oscila entre os 3% na Índia e 87% no Reino Unido", refere a mesma responsável.

"A pandemia de covid-19 levou a que fosse mais urgente garantir que os países que estão mais atrasados sejam capazes de alcançar os outros e reforçar a sua agilidade nesta área", disse a mesma responsável, acrescentando que os resultados do índice mostram que os governos devem fazer mais nesta área.

"Caso isso não aconteça, os negócios e as pessoas irão perder as oportunidades oferecidas pela economia digital e estarão menos preparados para lidar vários desafios", avisa.

O índice classifica 152 nações quando à sua preparação para o comércio eletrónico, um setor avaliado em 4,4 biliões de dólares (3,6 biliões de euros) globalmente em 2018, um crescimento de 7% face ao ano anterior.

A UNCTAD avalia os países no que diz respeito ao acesso a servidores de Internet seguros, a fiabilidade dos serviços postais e infraestrutura, bem como a percentagem de população que usa a Internet e tem uma conta numa instituição financeira ou fornecedor móvel que preste serviços financeiros.

