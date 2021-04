Durante a conferência "A Hotelaria depois do Brexit", organizada pela AHP - Associação da Hotelaria de Portugal, em colaboração com a Direção Geral das Atividades Económicas, a governante referiu que o Governo mantém a intenção de ajustar o programa VIP, precisamente criado para a captação de rotas aéreas.

Temos uma "grande preocupação com a recuperação das rotas e estamos a negociar com os principais 'players' da indústria aeronáutica para manter, recuperar e criar as rotas", referiu, salientando que o Governo está a "ajustar os instrumentos financeiros, com o programa VIP em particular, para ajudar a recuperação", com o objetivo de "reforçar de uma forma mais viva o interesse de Portugal na manutenção das rotas".

A secretária de Estado indicou ainda que, no que diz respeito ao certificado verde digital, que está a ser preparado para facilitar as viagens, nomeadamente no caso de quem já foi vacinado, os Estados-membros "mandataram a presidência portuguesa do Conselho para negociar diretamente com o Parlamento Europeu esta proposta", reconhecendo, no entanto, que a aplicação cabe depois a cada um dos países.

Rita Marques deu conta também de um estudo, sobre a marca Portugal, que foi realizado em vários países, nomeadamente no Reino Unido. "Concluímos que a marca Portugal é forte e tem vindo a ter uma progressão extraordinária", sendo "hoje reconhecida com um potencial de atração fortíssimo", afirmou.

Ainda assim, o estudo revelou que na parte do conhecimento dos britânicos sobre Portugal ainda há algo a fazer.

"Pontuamos menos bem neste pilar de conhecimento, o que mostra que há potencial para conhecer a marca e predisposição para conhecer a marca", salientou.

"Sabemos todos que o verão de 2021 não será totalmente normal, mas Portugal tem vindo a preparar-se de uma forma muito intensa para o aumento da procura turística, também proveniente do Reino Unido", acrescentou a secretária de Estado.

Portugal espera poder abrir as fronteiras e o Turismo em maio, graças a certificados de vacinação ou de testes, afirmou a secretária de Estado, em fevereiro, à BBC.

Rita Marques disse à estação pública britânica que o Governo está a "trabalhar no sentido de reabrir o Turismo o mais rápido possível de uma forma segura".

