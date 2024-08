No seu inquérito aos gastos e satisfação dos turistas, o INE verificou que 86.289 turistas portugueses visitaram Cabo Verde no ano passado, um aumento de 26,6% em relação a 2022.

Segundo a mesma fonte, em 2023 o Reino Unido manteve-se como o principal mercado emissor, tendo representado 35,3% dos turistas que visitaram Cabo Verde, seguido pela Bélgica+Países Baixos (11,4%) e Alemanha (11,3%).

Cabo Verde recebeu ainda turistas da República Checa (4,5%), França (4,4%), Itália (4%) Suécia (3,7%), Espanha (2,1%), Luxemburgo (1,2), Suíça (1,1%), Estados Unidos e Brasil (0,4%), enquanto outros países representarem um total de (10,5).

Para o INE, depois de dois anos em que o setor do turismo foi fortemente afetado pela pandemia da covid-19, o ano de 2022 foi significativamente marcado pelo regresso dos turistas estrangeiros a Cabo Verde, aproximando-se dos valores recordes de 2019 nos principais indicadores.

Assim, no ano passado, registou-se novo recorde no número de turistas que visitaram Cabo Verde, superando os alcançados em 2019, constatou o instituto cabo-verdiano.

Estima-se que, em 2023, o número de chegadas de turistas a Cabo Verde tenha atingido 877.892, correspondendo a um acréscimo de 24,4% face a 2022, e superando os níveis de 2019 (+1,9%).

Em março, o INE divulgou que em 2023 os estabelecimentos hoteleiros registaram pela primeira vez mais de um milhão de hóspedes (1.010.739), um aumento de 20,9% face ao ano de 2022, alguns que poderão ter várias entradas no período de referência.

Já estes novos dados dizem respeito à estimativa da entrada dos turistas no país através dos aeroportos internacionais.

E relativamente à frequência entre os quatro aeroportos internacionais, o Internacional Amílcar Cabral, na ilha do Sal, continua sendo o mais procurado, seguido do Aeroporto Internacional Aristides Pereira (AIAP), na Boa Vista.

Relativamente ao sexo, as mulheres representaram maior percentual (58,2%) em relação aos homens (39,7%), e a idade média dos turistas manteve-se igual ao ano passado (44 anos). À semelhança dos anos anteriores, a maioria dos turistas eram trabalhadores (72,6 %), ou seja, tinham uma ocupação profissional, seguindo-se-lhes os reformados (13,1%), prosseguiu o INE.

A maioria dos turistas (92,5%) recomenda Cabo Verde como destino turístico e 82,4% manifestou intenção de regressar a Cabo Verde.

Do total de turistas que visitaram Cabo Verde no ano passado, 87% viajaram em pacote turístico, e destes, 74,3% no pacote tudo incluído, enquanto 12,8% declarou que viajou no pacote não tudo incluído.

As ilhas do Sal, Boa Vista e Santiago foram as onde os turistas estrangeiros passaram maior número de noites, representando 57,5%, 37,5% e 2,7%, respetivamente.

Em termos gerais, a estadia média dos turistas em Cabo Verde foi de 8,9 dias em 2023, referiu o INE, indicando que, no ano passado, os turistas tiveram um gasto médio diário em Cabo Verde de 6.625 escudos (60 euros).

