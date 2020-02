Portugal é um dos 10 países do mundo que mais sofre com degradação dos ecossistemas - estudo Portugal é um dos 10 países que mais tem a perder num cenário de inação política face à degradação dos ecossistemas, e que beneficiará se houver mais ambição, indica um relatório hoje apresentado em Londres. economia Lusa economia/portugal-e-um-dos-10-paises-do-mundo-que-mais_5e42dcc2f0a7d51282a0a749





O "Global Futures" resulta de uma parceria entre a organização internacional de defesa da natureza "World Wide Fund for Nature" (WWF), o "Projeto Global de Análise de Comércio", de análise quantitativa de política económica internacional, e o "Projeto Capital Natural", que junta académicos e outros profissionais para tornar a avaliação do capital natural mais fácil e acessível.

O relatório analisa as consequências do declínio da natureza nas economias do mundo, nos setores do comércio e indústria. Destina-se a consciencializar líderes políticos e empresariais para os riscos para a prosperidade económica resultantes da degradação ambiental global.