Portugal deve acompanhar interesse da China em África - Rocha Vieira (REPETIÇÃO) O último governador português de Macau considera, em entrevista à Lusa, que o interesse da China pelos países africanos de língua portuguesa, deveria ter sido "mais acompanhado", por Portugal, país que o governo chinês considera ter condições para ser "um bom parceiro".





"O interesse da China nos países de língua portuguesa, nomeadamente em África (...) deveria ter sido mais acompanhado por Portugal", afirmou o general Vasco Rocha Vieira, numa entrevista à Lusa, a propósito do 20.º aniversário da transferência da administração do território de Portugal para a China, que se celebra no próximo dia 20.

Fazendo um balanço de 20 anos, o ex-governador acha que nada "se perdeu", mas aponta aquele aspeto como um dos que Portugal deveria ter aproveitado melhor.