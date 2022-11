Falando no encerramento do curso, ministrado para 10 elementos da Polícia de Ordem Pública (POP) e oito da Guarda Nacional da Guiné-Bissau, o novo ministro do Interior guineense, general Sandji Fati, enalteceu a importância da ação.

"Apraz-me estar cá por ser a minha primeira ação oficial enquanto ministro do Interior, mas também por estarmos a falar de formação", disse Sandji Fati, que considera a formação como o único caminho para melhorar a prontidão das forças de segurança do país.

"Só com formação é que podemos transformar as nossas forças de segurança, proporcionar um sistema de segurança capaz e eficiente para dar a paz e tranquilidade à nossa população", notou o ministro.

Em nome dos formadores, Marco Martins assinalou que a formação, ministrada durante 27 horas, visa dotar os formandos com conhecimentos na matéria de elaboração de projetos ou ações no âmbito das suas tarefas "simples e complexas".

Marco Martins notou que a ação "foi meritória", de acordo com os formandos, que a consideram de "enorme sucesso".

O embaixador de Portugal na Guiné-Bissau, José Rui Velez Caroço, defendeu que a ação pode ser considerada como "extraordinariamente útil" e reiterou o empenho de Lisboa em "manter, aumentar e prosseguir a excelente cooperação" que existe na área da segurança entre os dois países.

"A cooperação que nunca cessou, nomeadamente nos difíceis e exigentes tempos da pandemia" da covid-19, referiu José Rui Velez Caroço.

MB // VM

Lusa/Fim