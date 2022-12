Os dados, que incluem apenas a produção dos associados que contribuem para as estatísticas da Associação de Instituições de Crédito Especializado (ASFAC), colocam Portugal no topo europeu, atrás da Turquia (evolução de 116,98%).

Já a federação europeia Eurofinas aponta que, em termos globais, as instituições concedentes de crédito a consumidores por si representados "concederam novos empréstimos no valor de 249 mil milhões de euros no primeiro semestre de 2022, um crescimento de 13,7% em comparação com o mesmo período em 2021".

A ASFAC refere que as subidas mais expressivas "verificaram-se na concessão de créditos pessoais" -- incluindo crédito para compra de bens, cartões de crédito, crédito consolidado ou crédito sem finalidade específica, tendo a Turquia crescido 357,25%, sendo seguida por Portugal (38,36%), Chéquia e Reino Unido.

O secretário-geral da ASFAC, Duarte Gomes Pereira, citado em comunicado, aponta que estes resultados -- com baixa taxa de incumprimento -- representam pontos positivos e um reflexo do trabalho dos associados da ASFAC, mas alertou que ainda estão distantes do anterior à pandemia da covid-19.

"Temos de ver que esta evolução compara com um período particularmente crítico e de baixa produção, como foi o primeiro semestre de 2021, pelo que não se pode considerar que o crédito concedido já está normalizado para valores pré-pandemia", sublinhou.

A média da evolução dos créditos pessoais na Eurofinas fixou-se em 23,53%, para 124.893 milhões de euros, ao passo que o automóvel foi de 8,33%, para 49.006 milhões de euros.

Entre os associados da ASFAC, o crédito pessoal somou 1.993 milhões de euros e o crédito automóvel 1.062 milhões de euros.

JO // CSJ

Lusa/Fim