De acordo com o Boletim de Eletricidade Renovável, publicado mensalmente pela Associação Portuguesa de Energias Renováveis (APREN), "entre os dias 01 e 31 de agosto de 2022, a incorporação renovável foi de 46,8%, no total de 3.169 GWh [Gigawatt/hora] produzidos, sendo que "a diminuição de 10,4% face a agosto de 2021 deve-se maioritariamente a` diminuição do índice de hidraulicidade, que resultou num decréscimo acentuado da produção hídrica".

A associação destaca ainda que "a produção hídrica e a percentagem máxima de armazenamento nas barragens atingiram valores mínimos face ao período homólogo nos últimos 10 anos, o que contribuiu para um aumento da produção por fontes fósseis".

Já no acumulado até agosto, foram gerados em Portugal Continental 27.822 GWh de eletricidade, dos quais 54,6% foram de origem renovável, mantendo-se Portugal como "o quarto país europeu com maior incorporação renovável na geração de eletricidade", atrás da Noruega, Áustria e Dinamarca, que obtiveram quotas de 99,3%, 80,5% e 77,2%, respetivamente.

De acordo com a APREN, no acumulado de janeiro a agosto, o setor electroprodutor emitiu um total de 4,1 MtCO2eq (toneladas métricas de dióxido de carbono equivalente), sendo que o setor da eletricidade renovável evitou a emissão de 5,0 MtCO2eq e o gasto de 2.758 milhões de euros na importação de gás natural.

Em igual período, foi registado um preço médio horário no Mercado Ibérico de Eletricidade (Mibel) em Portugal de 192 euros/MWh (Megawatt/hora), o que "representa um aumento superior ao triplo face ao período homólogo do ano passado".

A análise da APREN aponta que, "desde 15 de junho, quando o mecanismo ibérico de limite do preço do gás natural entrou em funcionamento, ate´ 31 de agosto, o mesmo gerou uma poupança de 54,5 euros/MWhc, o que equivaleu a uma redução de 16,5% no preço horário me´dio no MIBEL".

"A poupança devido ao limite do preço do gás natural, correspondente a` diferença entre o preço sem o mecanismo e o preço com a compensação a pagar a`s centrais a gás natural, atingiu um valor máximo de 134,7 euros/MWhc e um mínimo de 5,62 euros/MWhc", detalha.

No total -- acrescenta -- 34,6 dos 67,8 TWh (Terawatt/hora) produzidos foram sujeitos ao mecanismo de ajuste dos consumidores na Península Ibe´rica.

Entre 01 de janeiro e 31 de agosto, o boletim da APREN aponta ainda que a Produção em Regime Especial (PRE) permitiu uma poupança acumulada de 5.684 milhões de euros, dos quais 595 milhões de euros só no mês de agosto.

