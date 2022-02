De acordo com o Boletim de Eletricidade Renovável da Associação Portuguesa de Energias Renováveis (APREN), em Portugal Continental foram gerados 4.085 gigawatts-hora (GWh) de eletricidade, no mês de janeiro, dos quais 59,7% foram de origem renovável.

"Entre dia 01 e 31 de janeiro de 2022, Portugal foi o quarto país com maior incorporação renovável na geração de eletricidade, ficando atrás da Noruega, Dinamarca e Áustria, que obtiveram 99,5%, 76,2% e 66,5%, respetivamente, a partir de FER [fontes de energia renovável]", apontou a associação.

No mês em análise, o preço me´dio horário registado no Mercado Ibérico de Eletricidade (MIBEL) em Portugal foi de 201,89 euros por megawatt-hora (MWh), o que "representa um aumento superior ao triplo face ao período homólogo do ano passado", apontou a APREN.

"No mesmo período foram registadas 12 horas não consecutivas em que a geração renovável foi suficiente para suprir o consumo de eletricidade de Portugal Continental, com um preço horário me´dio no MIBEL de 177,68 euro/MWh", acrescentou a associação.

No primeiro mês do ano, o setor eletroprodutor emitiu um total de 0,5 milhões de toneladas-equivalentes de dióxido de carbono (MtCO2eq), sendo que o setor da eletricidade renovável evitou a emissão de 0,7 MtCO2eq.

Já o Comércio Europeu de Licenças de Emissão de CO2 (CELE) registou um preço médio de 84,3 euros por tonelada de CO2 (tCO2), representando um aumento superior ao dobro face a janeiro de 2021.

Segundo a análise da APREN aos dados da REN - Redes Energéticas Nacionais, no mês em análise, o sistema elétrico de Portugal Continental registou importações de eletricidade equivalentes a 982 GWh e exportações de 211 GWh, resultando num saldo importador de 771 GWh.

MPE // MSF

Lusa/Fim