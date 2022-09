Irineu Camacho avançou as projeções na sua intervenção, na cidade da Praia, na abertura de um seminário para comemorar o 40.º aniversário da Enapor, prevendo ainda, até final do ano, um crescimento de 12,8% no tráfego de navios e 17% no tráfego de mercadorias.

"Todo esse crescimento [do tráfego] irá traduzir também num crescimento económico que temos projetados até final do ano de cerca 7%. São números que mostram a grandeza da nossa empresa e o impacto que a mesma tem na economia do país", salientou.

Para o presidente do conselho de administração, para a Enapor continuar a crescer é preciso investir, avançando que um dos grandes investimentos em curso é o Terminal de Cruzeiros do Mindelo, na ilha de São Vicente, considerada uma das maiores obras do país, e cuja primeira pedra foi lançada em janeiro deste ano.

Além disso, apontou que outra "grande obra" é a expansão do Porto Inglês, na ilha do Maio, que será inaugurada em 07 de setembro, ou a expansão prevista para o porto do Porto Novo, em Santo Antão, bem como a construção de gares marítimas nos portos do arquipélago.

Como desafios futuros da empresa pública, o dirigente apontou a aposta na economia azul, na digitalização, na descarbonização, na produção de energias limpas e no capital humano, com a criação no próximo ano da Enapor Academy, para formar os seus colaboradores.

"Os objetivos desses investimentos são garantir a eficiência e eficácia nos processos e melhorar cada vez mais os nossos serviços", indicou Irineu Camacho, na abertura do seminário, que aconteceu sob o lema "Preservar o Passado, valorizar o Presente e Perspetivar o Futuro".

"Processo de Concessão dos Portos de Cabo Verde: O novo Cenário para as Autoridades e Infraestruturas Portuárias", "O impacto Económico e Social dos Segmentos Yates de Luxo, Regatas e Cruzeiros em CV" e a "Inovação e Ecossistemas digitais nos Portos de Cabo Verde" são os três painéis em debate no evento, cuja abertura foi feita pelo primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva.

Com esta iniciativa, cujo encerramento será feito pelo ministro do Mar, Abraão Vicente, a Enapor espera criar um espaço de reflexão sobre o caminho de crescimento e inovação da empresa e perspetivar o futuro do setor marítimo-portuário em Cabo Verde.

A Enapor foi criada em 01 de setembro de 1982, tendo substituído a Junta Autónoma dos Portos de Cabo Verde, e em junho de 2001 passou a ser Sociedade Anónima (S.A), sendo considerada também como uma "parceira relevante" para o comércio interno e externo do arquipélago.

RIPE // VM

Lusa/Fim