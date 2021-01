"O acentuado crescimento de volumes de tráfego no Terminal de Carga Geral deve-se ao aumento de importações de fertilizantes", avançou uma nota da Cornelder, empresa concessionária do porto.

Sem especificar números, a Cornelder referiu que as encomendas de fertilizantes do Zimbabué e Maláui tiveram maior impacto no crescimento de carga manuseada no ano passado pelo porto da Beira.

As compras no exterior de clínquer, matéria-prima usada no fabrico de cimento, por parte de Moçambique, também impulsionaram os resultados que o porto alcançou em 2020.

Contrariando essa prestação positiva, o número de contentores movimentados pelo porto da Beira ano caiu 1,7% para 255.459 contentores, contra 259.938 em 2019.

A redução deveu-se à queda de tráfego marítimo e à paralisação de indústrias, devido à pandemia de covid-19.

"Contribuiu igualmente para esta redução de volumes o decréscimo registado na exportação de madeira e importação de diversos bens", assinalou o comunicado da Cornelder.

Para este ano, a concessionária do porto da Beira assegura a continuação do plano de investimento, principalmente na abertura de mais canais de acesso à infraestrutura, para permitir a sua utilização por mais navios de grande calado.

"Vamos também expandir os parques de armazenagem, tanto do terminal de contentores como de carga geral, investir na aquisição de equipamentos de manuseamento modernos e introduzir novos sistemas operativos de gestão", acrescentou.

Devido à sua localização no oceano Índico, os portos moçambicanos são o único acesso a rotas marítimas para os países vizinhos encravados no interior do continente.

PMA // LFS

Lusa/Fim