"A nossa estratégia assenta muito no crescimento [do porto alentejano] nos próximos anos", afirmou hoje o presidente da Administração dos Portos de Sines e do Algarve (APS), José Luís Cacho, em declarações à agência Lusa.

Para o responsável, os resultados obtidos em 2024 revelam o "grande trabalho" que foi feito pelo Porto de Sines, no distrito de Setúbal, nos últimos anos.

"Resulta de um grande trabalho, de um grande empenho e de uma grande estratégia", reforçou, acrescentando que este crescimento "é bom para o país" e para a região.

Apesar de reconhecer o "cenário difícil" que o setor portuário enfrenta, devido a fatores como "a guerra na Ucrânia" e "a instabilidade internacional", José Luis Cacho mostrou-se convicto de que o Porto de Sines vai "conseguir duplicar" os atuais resultados nos próximos anos.

"Toda esta instabilidade internacional não ajuda a crescer, mas, mesmo assim, conseguimos crescer bastante [em 2024], cerca de 16%, e, nos próximos anos, acredito que vamos conseguir atingir todos os objetivos que desenhámos para o crescimento do Porto de Sines", ou seja, "duplicar o que fazemos hoje", sublinhou.

Para o presidente da administração portuária, estes bons resultados permitem ao porto alentejano estar "em cenário de concorrência" com os portos espanhóis.

"A nossa concorrência resume-se, de facto, a um contexto ibérico, um contexto muito forte, especialmente os portos onde se faz o 'transhipment', como Algeciras, Valência e Barcelona", disse.

Para superar esta concorrência, "temos de ser melhores, mais eficientes e temos de ter custos mais competitivos", argumentou.

O porto alentejano registou, no segmento da carga contentorizada, "um crescimento homólogo sustentado de 16%, a que correspondeu uma movimentação de 1,9 milhões de TEUs", isto é, medida de contentores em que um TEU corresponde a um contentor de 20 pés.

Já no que diz respeito ao volume de carga movimentada, o Porto de Sines "registou 47,8 milhões de toneladas, 11% mais do que o total registado em 2023", indicou.

Segundo a administração portuária, o Terminal de Contentores lidera "os índices de movimentação, com 23 milhões de toneladas, seguindo-se o Terminal de Granéis Líquidos, com 20,8 milhões de toneladas".

Nos últimos 10 anos, entre 2014 e 2024, o Terminal de Contentores de Sines "tem vindo a crescer de forma sustentada", com "uma variação positiva de 14,7%".

A expansão deste terminal, que está prevista decorrer até 2028, "dotará o Porto de Sines de uma capacidade instalada de 4,1 milhões de TEUs", assinalou.

