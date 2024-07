De acordo com a nota da APS -- Administração dos Portos de Sines e do Algarve, a infraestrutura "encerrou o primeiro semestre de 2024 com um crescimento homólogo de 14% no total global de carga movimentada, destacando-se a carga contentorizada, com um crescimento homólogo de 25%, a que corresponde uma movimentação da ordem dos 989.000 TEUs", medida de contentores em que um TEU corresponde a um contentor de 20 pés.

Segundo a entidade, "o Terminal de Contentores de Sines - Terminal XXI reclama para si 50% do volume total de carga do porto, seguido pelo Terminal de Granéis Líquidos com 43%".

Por sua vez, o Terminal Multipurpose, "que começa a dar os primeiros passos no sentido da recuperação da perda dos volumes associados ao carvão" registou um "crescimento de 74%, face ao mesmo período de 2023, correspondendo a 303.000 toneladas". Este terminal tem movimentado cargas como "minério de ferro, diferentes cargas de projeto, gesso, ureia ou granulado de madeira", disse a APS.

As exportações cresceram 7% em termos homólogos, indicou ainda.

"Espera-se que 2024 seja um ano de franco crescimento no porto de Sines, principalmente ao nível da carga contentorizada" onde se prevê que "registe a marca dos 2 milhões de TEUs", rematou.

ALN // JNM

Lusa/Fim