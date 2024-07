"Teremos um ponto de entrada do cidadão aqui, no gov.pt, que será lançado em setembro e onde vamos ter um conjunto de serviços que o cidadão poderá ter acesso", afirmou a ministra da Juventude e Modernização, Margarida Balseiro Lopes, que falava no final da reunião do primeiro Conselho de Ministros dedicado à Transição Digital e Modernização, que decorreu hoje na Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade Nova (Nova FCT), em Almada.

A ministra garantiu que não vai acabar com o 'site' da Autoridade Tributária (AT).

"O que temos de garantir é que o cidadão entra no gov.pt e sem se aperceber" está a ter "acesso a um determinado serviço" da AT sem que haja uma disrupção no acesso a esse serviço, referiu.

Além disso, o cidadão terá uma área reservada de todo o histórico das interações que teve.

A partir de setembro, o serviço de atendimento telefónico dos serviços digitais do Estado estará disponível em inglês.

Acresce que "foi hoje aprovado um decreto-lei que estabelece regras tão importantes como limitação de criação de mais portais e de mais aplicações na esfera da Administração Pública", referiu.

Margarida Balseiro Lopes defendeu ser fundamental uniformizar a experiência de atendimento dos cidadãos, quer no 'site', quer nas lojas e implementar o Cartão de Cidadão e a Chave Móvel Digital (CMD) como "métodos únicos de autenticação"

Tudo isto não será feito de "um dia para o outro", mas por "várias etapas", sendo que em setembro é o lançamento do portal gov.pt, que já terá alguns serviços incluídos nesse 'site', sendo gradualmente acrescentados mais ao longo do tempo.

