"Sines pode ser um dos grandes polos de desenvolvimento do país para o futuro, podemos ter em Sines não uma, mas duas 'Autoreuropas' no futuro", realçou António Costa Silva, na sua primeira intervenção na Assembleia da República enquanto novo ministro da Economia e do Mar, durante o debate sobre o programa do XXIII Governo Constitucional, que continua hoje.

Para o governante, o porto de Sines pode tornar-se um centro de tecnologias 'verdes' e biocombustíveis para "a marinha e todas as forças que se movimentam no mar", bem como um centro de importação de gás natural liquefeito (GNL).

MPE // JNM

Lusa/Fim