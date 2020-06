"Francamente, penso que muitas destas questões ainda são prematuras", afirmou Johnson, após ser questionado por jornalistas durante a conferência de imprensa diária do governo sobre a crise.

Esta tarde, durante uma sessão com a comissão parlamentar de Ciência e Tecnologia, o professor de matemática aplicada à biologia da universidade King's College, Neil Ferguson, afirmou que o número de mortes causadas pelo coronavírus no Reino Unido poderia ter sido reduzido para metade se o confinamento tivesse sido introduzido uma semana antes.

Ferguson faz parte de um grupo de cientistas que aconselham o governo sobre a covid-19 e foi um dos autores do modelo matemático levou o para o governo precipitar o confinamento para 23 de março, e hoje vincou que as decisões foram tomadas com base na informação disponível na altura.

"A epidemia [número de infetados] estava a duplicar a cada três a quatro dias antes da introdução de intervenções de confinamento. Se tivéssemos introduzido as medidas de confinamento uma semana antes, teríamos reduzido o número final de mortos em pelo menos metade", afirmou.

O cientista disse que a aceleração de casos de contágio aconteceu porque milhares de infetados que chegaram de Espanha e França não foram identificados imediatamente na altura.

O confinamento total só foi decretado no Reino Unido vários dias depois de a maioria dos países europeus, apesar dos apelos da oposição para o fazer mais cedo.

No encerramento da conferência de imprensa, Boris Johnson, disse que "é muito cedo para nos julgarmos a nós próprios".

"O que posso dizer é que sabemos muito mais agora do que em janeiro, fevereiro ou mesmo março. Uma coisa que sabemos sobre o combate ao coronavírus é que temos de agir com precaução", vincou.

Johnson anunciou hoje mais uma série de medidas o sentido de aliviar o confinamento, como a possibilidade de encontros entre pessoas que vivem sozinhas com outro agregado familiar a partir de sábado.

A partir de segunda-feira de lojas não essenciais, bem como jardins zoológicos, cinemas 'drive-in' e locais de culto, vão poder reabrir desde que garantam o respeito pelas regras de segurança e de distanciamento social.

No entanto, bares, restaurantes e cabeleireiros vão continuar fechados até pelo menos 04 de julho porque o governo considera que o risco de transmissão do vírus em espaços fechados ainda é grande.

Segundo o balanço de hoje do ministério da Saúde britânico, foram registadas mais 245 mortes nas últimas 24 horas, aumentando para um total de 41.128, o que faz do Reino Unido o país com o segundo maior número de óbitos durante a pandemia covid-19.

BM // PJA

Lusa/fim