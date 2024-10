"O PIB 'per capita' de Cabo Verde passou de 353.883 escudos em 2015 para 379.408 escudos em 2021", ou seja, de 3.209 para 3.440 euros por habitante, lê-se num comunicado sobre a distribuição do Produto Interno Bruto (PIB) por ilha.

A evolução está acima da dinâmica global de África subsaariana onde, segundo o Banco Mundial, não há crescimento 'per capita' desde 2015, estimando-se uma contração regional à taxa média anual por habitante de 0,1% entre 2015 e 2025.

Ainda assim, numa análise à economia cabo-verdiana, o organismo alertou este ano para a possibilidade de o crescimento económico por habitante vir a estagnar no arquipélago, podendo tornar-se mais elevado apenas "entre famílias mais ricas", devido à inflação nos produtos alimentares.

Ainda segundo o boletim de hoje do INE, as ilhas que apresentaram maior peso médio na estrutura do PIB de Cabo Verde, de 2015 a 2021, foram Santiago, São Vicente e Sal, com 52,9%, 18,5% e 10,5%, respetivamente.

As ilhas com menor peso foram São Nicolau, Maio e Brava, com 1,9%, 1,2% e 0,8%, respetivamente.

O PIB cabo-verdiano caiu -20,8% em 2020 (impacto da pandemia de covid-19) e depois voltou a crescer todos os anos: 7% em 2021, 15,8% em 2022 e 5,1% (dados preliminares) em 2023.

