De acordo com uma estimativa inicial do ONS divulgada em maio, o Reino Unido saiu da situação de recessão técnica no final de 2023, com um crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 0,6% no primeiro trimestre deste ano, impulsionado pelos principais setores produtivos.

No entanto, a ONS revelou hoje que o PIB do país cresceu 0,7% no primeiro trimestre deste ano.

Estes dados surgem em plena campanha eleitoral para as próximas eleições legislativas antecipadas no Reino Unido, que se realizarão em 04 de julho, em que o estado da economia nacional tem sido um dos temas centrais.

A melhoria dos dados de crescimento foi impulsionada pelo setor dos serviços, onde se registou uma atividade ligeiramente mais forte nos serviços profissionais, transportes e armazenagem, conclui a ONS.

JS // CSJ

Lusa/Fim