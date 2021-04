De acordo com a ONS, o PIB cresceu 1,3% nos últimos três meses de 2020 - de outubro a dezembro - face ao trimestre anterior, o que representa uma revisão em alta, de três décimas de pontos percentuais em relação à estimativa anterior de fevereiro passado.

O diretor adjunto de estatística do ONS, Jonathan Athow, disse hoje que estes dados mostram que a economia enfraqueceu mais do que o estimado no início da pandemia antes de recuperar.

O ligeiro crescimento do PIB entre outubro e dezembro de 2020 é semelhante ao de outras grandes economias ocidentais, uma vez que todas foram atingidas pelo encerramento forçado para conter a propagação do novo coronavírus.

Estes dados são divulgados quando o Reino Unido está a iniciar o levantamento gradual das restrições impostas para conter a covid-19, na sequência do progresso do plano de vacinação e de uma queda dos contágios e mortes.

MC // JNM

Lusa/Fim