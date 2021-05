Ainda assim, uma queda menos acentuada da que se tinha registado nos últimos três meses de 2020 (-45,9%).

"As exportações de serviços de Macau aumentaram 4,1%, em termos anuais, invertendo a tendência decrescente", referem os serviços.

Apesar da queda de 20,7% nas exportações de serviços do jogo, as exportações de outros serviços turísticos subiram 88,1%.

O território registou ainda um aumento de 81,7% nas importações de bens.

"No trimestre em análise o deflactor implícito do PIB, que mede a variação global de preços, registou uma descida homóloga de 2,3%", segundo as autoridades.

Os Serviços de Estatística e Censos do território sublinham que as "atividades económicas locais dos residentes regressaram ao nível de base do 1º trimestre de 2019".

MIM // PJA

Lusa/Fim