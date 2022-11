No trimestre em análise, o número de visitantes entrados no território desceu 50,8% em termos anuais, pelo que as exportações de serviços diminuíram 46,7% em termos anuais, com destaque para os decréscimos de 72,5% nas exportações de serviços de jogo e de 45,9% nas exportações de outros serviços turísticos, de acordo com os dados divulgados pela Direção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC).

"A amplitude descendente da procura interna alargou-se, com uma queda anual de 14,4%, arrastada pela descida da formação bruta de capital fixo e do consumo privado", indicou a DSEC.

As medidas de prevenção da pandemia, aplicadas em julho, refletiram-se nas atividades económicas locais, tendo a despesa de consumo privado diminuído 13,3% em termos anuais, acrescentou.

Com o impacto da pandemia, as trocas comerciais de mercadorias ressentiram-se, com descidas anuais de 27,9% nas importações de bens e de 43% nas exportações de bens.

Nos primeiros três trimestres de 2022, o PIB registou uma descida homóloga de 27,8% em termos reais, com os principais componentes do PIB, a despesa de consumo privado, a despesa de consumo final do governo e a formação bruta de capital fixo, a descerem 7,8%, 1,1% e 19,7%, respetivamente.

EJ // LFS

Lusa/Fim