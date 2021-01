No documento, o Instituto Nacional de Estatística (INE) cabo-verdiano refere que este resultado "é explicado em larga medida pela queda acentuada das exportações e do consumo final", seguindo-se a uma quebra de 31,7% no segundo trimestre, também face ao mesmo período de 2019.

"A queda da atividade económica refletiu o impacto da pandemia COVID-19 que continua a se sentir no terceiro trimestre", justifica o INE.

Segundo dados anteriores do INE, o PIB do país tinha crescido 6,9% no terceiro trimestre de 2019, um dos valores mais altos dos últimos anos.

A queda da economia cabo-verdiana de julho a setembro é justificada com a diminuição de 9,7% no consumo privado, enquanto o consumo público apresentou uma taxa de variação homóloga positiva de 0,3%, também em volume.

Já o investimento registou uma variação homóloga positiva de 9,4%, mas tinha diminuído 27,2% no trimestre anterior.

O INE sublinha que estes resultados, uma melhoria face ao trimestre anterior (-31,7%), "refletem os efeitos da reabertura progressiva da atividade económica", após o confinamento geral de abril e maio.

No acumulado de três trimestres de 2020, o PIB de Cabo Verde - toda a riqueza produzida no país -- caiu, em termos homólogos, 14,7%.

O turismo garante cerca de 25% do PIB de Cabo Verde, com um recorde de 819 mil turistas em 2019, mas o arquipélago encerrou a voos internacionais de 19 de março a 12 de outubro, para conter a pandemia de covid-19, com reflexos na economia nacional e a perspetiva de uma taxa de desemprego a duplicar para quase 20% em 2020.

O setor dos transportes perdeu 40,1% no terceiro trimestre, face a 2019, e o da restauração desceu 96,1%, segundo o INE.

Cabo Verde conta com um acumulado de 12.664 casos da doença desde 19 de março de 2020 (quando foi diagnosticado o primeiro doente com a covid-19 no arquipélago), distribuídos por todos os 22 municípios das nove ilhas habitadas do arquipélago, segundo os dados do Ministério da Saúde.

Segundo os mesmos dados, morreram até ao momento 115 pessoas por complicações associadas à doença e três por causas externas.

