PIB cresce 6,9% em termos homólogos e contrai 0,2% em cadeia no 2º trimestre

O crescimento do Produto Interno Bruto desacelerou para 6,9% no segundo trimestre face ao mesmo período do ano passado e contraiu 0,2% em cadeia, segundo a estimativa rápida do Instituto Nacional de Estatística (INE), divulgada hoje.