Os números hoje conhecidos corroboram a estimativa rápida divulgada em 30 de outubro pelo instituto estatístico, que apontava para uma aceleração do crescimento homólogo do PIB para 1,9% entre julho e setembro, após ter aumentado 1,6% no trimestre anterior, e para uma subida de 0,2% face ao segundo trimestre, uma taxa idêntica à do trimestre precedente.

De acordo com as "Contas Nacionais Trimestrais" do INE, "o contributo positivo da procura interna para a variação homóloga do PIB aumentou ligeiramente, passando de 2,5 pontos percentuais no segundo trimestre, para 2,6 pontos percentuais, verificando-se uma aceleração do consumo privado e uma redução do investimento".

