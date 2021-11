A empresa venceu a licitação realizada na Bolsa de Valores de São Paulo (B3) por ter sido a única a apresentar oferta pelo terminal portuário (STS08A), que tem uma área de quase 300 mil metros quadrados e é destinado à armazenagem e distribuição de combustíveis.

A concessão é pelos próximos 25 anos, período durante o qual a Petrobras, que já operava o terminal através de uma subsidiária, comprometeu-se a investir 792 milhões de reais (cerca de 126,3 milhões de euros) em obras de melhoria das instalações.

O Governo liderado pelo Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, que havia anunciado a licitação como a maior do setor nos últimos 20 anos pretendia conceder mais um terminal de combustíveis (STS08) no porto de Santos, localizado no litoral de São Paulo, mas não houve ofertas para a área.

Por outro lado, uma concessão no porto de Imbituba, no sul do estado de Santa Catarina e com uma área de 7.455 metros quadrados, também foi concedida à empresa Fertilizantes Santa Catarina, única licitante e vencedora com uma oferta de 200 milhões reais (31,9 milhões de euros).

Esse complexo portuário movimenta combustíveis ou produtos químicos, vindos principalmente da cidade de Maceió, no nordeste do Brasil, para abastecer empresas localizadas na região sul do país.

O leilão de hoje faz parte do vasto programa de privatizações e concessões de infraestrutura pública, como aeroportos, portos, rodovias e ferrovias, promovido pelo Governo de Bolsonaro desde que assumiu o poder em janeiro de 2019.

Além de conquistar um lote no leilão, a Petrobras também anunciou hoje num comunicado ao mercado que "identificou a presença de hidrocarbonetos no pré-sal da Bacia de Santos, em poço pioneiro do bloco Aram. O poço 1-BRSA-1381-SPS (Curaçao) está localizado a 240 km da cidade de Santos-SP, em profundidade de água de 1.905 metros".

A Petrobras é a operadora do poço de Aram com 80% de participação e tem como sócia no projeto a China National Petroleum Corporation (Cnodc), que detém 20% do empreendimento. A área de partilha da produção foi arrematada na 6.ª ronda de licitação da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

CYR // VM

Lusa/Fim